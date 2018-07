Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 464,850132 -0,53 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048036 -0,42 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040033 -0,38 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,879010 -0,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,030316 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045908 -0,78 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,968110 -0,19 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024785 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066396 -0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,209147 -0,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054944 -0,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037246 -0,71 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031312 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018259 -0,87 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023008 -0,16 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,627238 -0,16 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,453754 -0,09 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014640 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,602663 -0,38 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017331 -0,37 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013745 -0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,659838 -0,32 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044990 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027603 -0,42 Ak Portföy Altın Fonu 0,045047 -0,38 TEB Portföy Altın Fonu 0,047186 -0,38 İş Portföy Altın Fonu 0,021610 -0,38 HSBC Portföy Altın Fonu 1,706194 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)