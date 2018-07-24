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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 460,085969 -1,02 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 460,085969 -1,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047563 -0,98 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,861541 -0,93 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028780 -0,83 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039722 -0,78 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020316 -1,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019311 -1,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045295 -1,34 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024541 -0,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,948747 -0,98 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065059 -1,39 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031024 -0,92 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054452 -0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065821 -0,87 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023311 -0,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,998500 -1,94 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,055183 -0,63 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,617112 -0,62 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,397302 -0,08 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010275 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,587680 -0,93 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017191 -0,81 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,646825 -0,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026334 -0,30 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013713 -0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,614173 -1,59 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,556560 -1,30 Finans Portföy Altın BYF 16,982056 -1,27 HSBC Portföy Altın Fonu 1,702058 -0,24 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016450 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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