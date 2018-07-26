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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026357 -3,04...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026357 -3,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157792 -2,52 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037180 -2,50 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,374596 -2,40 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013485 -1,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,381257 -0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,406532 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053676 -0,64 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,009696 -0,31 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,907883 -0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,026407 -1,32 Finans Portföy Altın BYF 17,338005 -0,99 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,295849 -0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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