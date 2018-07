Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020546 -0,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,234802 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156835 -0,39 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026195 -0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,372706 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,060070 -0,09 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,011109 -0,09 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,227471 -0,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046211 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 59,124594 -1,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031007 -1,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054941 -0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,410404 -1,05 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071199 -0,29 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,539951 -0,27 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,029991 -0,25 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053663 -0,11





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)