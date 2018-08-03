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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,025401-2,49 Ak...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,025401-2,49 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,152602-2,16 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,363999-1,90 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF231,943866-1,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,030229-0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,359657-4,55 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,841985-4,43 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,040635-4,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,081254-3,97 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,382334-3,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,541282-2,82 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,219654-2,43 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,321896-1,89 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,024718-1,83 Yapı Kredi Port. Karma Fon0,399434-1,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,028135-3,46 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,921910-2,74 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,031601-2,33 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,232694-2,17 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038489-1,73


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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