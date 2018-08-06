Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027612 -0,08 Halk Portföy Altın...

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44