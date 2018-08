Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025167 -1,61 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151488 -1,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,361794 -1,17 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 229,731170 -1,15 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036099 -0,98 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335269 -2,46 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36,555810 -2,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080921 -2,31 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,802666 -2,26 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040516 -2,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,219205 -1,44 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,399233 -1,17 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,320975 -1,13 Halk Portföy Karma Fon 55,630722 -0,91 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,392554 -0,89 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038214 -1,96 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,228959 -1,54 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028168 -1,41 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031435 -1,36 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,473948 -1,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)