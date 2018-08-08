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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024965 -0,80...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024965 -0,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,150516 -0,64 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,359522 -0,63 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056743 -0,49 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165613 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,163241 -0,45 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110676 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,009593 -0,57 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,623553 -0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023316 -0,34 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052865 -0,31 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015819 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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