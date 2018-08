Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023280 -5,26 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,140993 -4,42 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,341588 -3,79 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033825 -3,46 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158143 -3,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070569 -9,98 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,328027 -9,95 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035773 -9,23 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,200438 -6,66 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049229 -6,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,211830 -3,12 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,023646 -2,72 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,154681 -2,57 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,385193 -2,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,630788 -1,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029846 -3,18 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,177987 -2,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899784 -2,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027577 -1,88 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,416097 -0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)