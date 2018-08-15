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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,046822-6,44 Finans...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,046822-6,44 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF627,157310-6,11 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,040211-5,95 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,402388-5,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025591-5,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027684-5,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,063230-5,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,671341-4,93 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019312-4,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,049465-4,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,042165-4,86 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,088790-4,85 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,031254-4,74 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040512-4,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,275473-4,10 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,027372-3,46 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,068435-2,94 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,643664-2,06 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon3,855236-1,99 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,018254-5,48 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,059075-5,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,035125-5,28 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023326-4,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,135695-4,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF20,806266-6,63 Finans Portföy Altın BYF22,534486-6,19 TEB Portföy Altın Fonu0,062595-5,69 Deniz Port. Altın Fonu0,032339-5,60 Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037073-5,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,393140-0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu205,363425-0,03 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu53,110742-0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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