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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 225,407753 -0,80 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 225,407753 -0,80 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,530747 -0,79 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,356597 -0,60 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,149136 -0,55 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,429171 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022817 -1,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026867 -0,99 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,466540 -0,65 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018992 -0,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057485 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,672596 -1,41 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038306 -1,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044333 -1,16 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082077 -0,71 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081265 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,155449 -1,45 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,084506 -0,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,964131 -0,30 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,013344 -0,26 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068374 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017009 -1,41 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,979609 -1,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032774 -1,26 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055534 -1,24 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039164 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,605065 -2,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034419 -1,43 İş Portföy Altın Fonu 0,026603 -1,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,055292 -1,42 TEB Portföy Altın Fonu 0,057817 -1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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