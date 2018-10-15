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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058054 -1,17 Finans...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058054 -1,17 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 574,543495 -1,10 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,283844 -1,01 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033952 -0,94 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046796 -0,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029657 -1,02 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,299387 -0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025697 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054460 -0,78 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018051 -0,78 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035662 -1,61 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041572 -1,17 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076781 -1,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075770 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,892035 -0,84 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,095655 -0,15 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064867 -0,13 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,030806 -0,10 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,013372 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021030 -1,55 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,963625 -1,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,979937 -0,85 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,033978 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 210,254909 -1,08 Finans Portföy Altın BYF 21,044536 -0,70 Finans Portföy Gümüş BYF 18,495209 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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