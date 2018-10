Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040471 -0,86 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056331 -0,85 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,475233 -0,74 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,746848 -0,70 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,100608 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025070 -1,07 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017744 -0,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022342 -0,31 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,281818 -0,23 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,485176 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,398199 -0,64 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040349 -0,53 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024503 -0,40 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,426886 -0,39 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052234 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065376 -0,90 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,869559 -0,62 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,638505 -0,38 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,019106 -0,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,862341 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031860 -0,70 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016573 -0,65 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054188 -0,61 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,957143 -0,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,996151 -0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 20,524721 -0,72 Finans Portföy Gümüş BYF 18,047135 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,056314 -0,65 Ak Portföy Altın Fonu 0,053804 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033518 -0,65



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)