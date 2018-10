Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 543,810835 -2,28 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056031 -1,63 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,215561 -1,41 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,029394 -1,40 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,428150 -1,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022475 -2,59 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017312 -2,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021824 -2,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052685 -2,01 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,220120 -1,98 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025833 -2,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040339 -2,58 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073693 -2,39 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034659 -2,30 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060983 -2,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064544 -1,27 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,844263 -0,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,072728 -0,92 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,813003 -0,68 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,770486 -0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016264 -1,86 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031269 -1,85 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053256 -1,72 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,941111 -1,67 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,892623 -1,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,542187 -2,80 Finans Portföy Altın BYF 20,042277 -2,35 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,460344 -2,33 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022778 -1,93 Ak Portföy Altın Fonu 0,052782 -1,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)