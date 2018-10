Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037092 -2,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159323 -1,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381860 -1,69 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555069 -1,21 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 238,344743 -1,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,472619 -0,63 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,459334 -0,50 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,067227 -0,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,415418 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080004 -1,83 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,906516 -1,78 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,846119 -1,75 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039619 -1,62 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041348 -1,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,480294 -1,01 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324357 -0,95 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223558 -0,87 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,409752 -0,75 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,461959 -0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028007 -2,23 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030595 -1,08 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,008376 -0,96 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,264303 -0,59 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,058425 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)