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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,583903 -0,32 Finans...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,583903 -0,32 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,879877 -0,30 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,000509 -0,24 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037034 -0,16 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381444 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,411100 -0,31 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,064990 -0,21 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,267483 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,534478 -3,02 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 48,449298 -2,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,631319 -2,31 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014419 -2,29 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044263 -2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039074 -1,65 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,220215 -1,50 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,276194 -1,41 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,441880 -1,37 Gedik Portföy Karma Fon 0,694122 -1,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027444 -2,01 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735166 -1,79 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,993892 -1,44 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040065 -1,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,923501 -1,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,564748 -0,95 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,339720 -0,88 Finans Portföy Altın BYF 20,140195 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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