Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036264 -2,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,374916 -1,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156701 -1,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014320 -1,09 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169252 -1,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,064503 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,414029 -2,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168918 -2,48 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017263 -2,47 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057426 -2,47 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042525 -2,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,315596 -1,81 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038419 -1,68 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,974780 -1,16 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217955 -1,03 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,141694 -0,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026903 -1,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,908978 -1,57 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039509 -1,39 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,506801 -1,29 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030075 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)