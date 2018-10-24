Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim
Limak Vakfı'na 5 ödül
Limak Vakfı'na 5 ödül

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036264 -2,08 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036264 -2,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,374916 -1,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156701 -1,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014320 -1,09 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169252 -1,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,064503 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,414029 -2,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168918 -2,48 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017263 -2,47 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057426 -2,47 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042525 -2,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,315596 -1,81 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038419 -1,68 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,974780 -1,16 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217955 -1,03 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,141694 -0,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026903 -1,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,908978 -1,57 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039509 -1,39 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,506801 -1,29 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030075 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1