Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,188455 -2,36 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,188455 -2,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056335 -1,07 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046227 -1,05 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035480 -0,90 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,213041 -0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021649 -3,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052088 -2,01 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021939 -1,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024476 -1,32 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017037 -1,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032510 -5,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057393 -4,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,979346 -4,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069915 -3,71 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024778 -3,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,011708 -0,92 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,418409 -0,90 Gedik Portföy Karma Fon 0,683278 -0,90 HSBC Portföy Değ. Fon 72,770189 -0,62 Halk Portföy Karma Fon 57,671112 -0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026551 -1,31 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031543 -1,23 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016422 -1,22 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053742 -1,13 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,949606 -1,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 20,257417 -2,40 Finans Portföy Gümüş BYF 17,746438 -2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 203,822727 -2,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033204 -1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,055792 -1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1