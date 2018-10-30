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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,167536 -1,09 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,167536 -1,09 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055396 -0,97 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037512 -0,84 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,412916 -0,81 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055357 -0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021345 -2,20 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021208 -2,05 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,110505 -1,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023709 -1,85 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016690 -1,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 61,719982 -5,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031602 -5,38 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055483 -4,92 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,839160 -4,51 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037909 -4,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,734973 -2,83 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,383310 -2,52 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037658 -2,33 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,213218 -2,13 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,558896 -1,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025871 -3,37 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,198402 -3,35 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029307 -2,49 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,962337 -1,81 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895388 -1,72 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,025345 -1,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,052505 -1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,055081 -0,99 HSBC Portföy Altın Fonu 2,005708 -0,99 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063914 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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