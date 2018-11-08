Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039461 -0,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168542 -0,78 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592058 -0,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410416 -0,73 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,881352 -0,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022291 -0,25 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,486838 -0,04 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,470528 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100207 -0,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,855808 -0,32 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015491 -0,15 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,556799 -0,14 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,104446 -0,10 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,480314 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 19,204149 -0,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,796547 -0,60 Finans Portföy Gümüş BYF 16,735924 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

