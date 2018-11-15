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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,111562 -0,82 Finans...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,111562 -0,82 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 529,645305 -0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031660 -0,52 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053627 -0,42 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045546 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,083154 -0,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022419 -0,81 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020204 -0,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050293 -0,34 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,304225 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 59,638990 -0,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055379 -0,71 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031196 -0,56 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,787955 -0,38 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037466 -0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,898410 -0,52 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,023062 -0,30 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,024560 -0,22 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062813 -0,18 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,802923 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,310119 -0,77 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030521 -0,37 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039533 -0,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019844 -0,31 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,833472 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,166876 -0,46 Finans Portföy Altın BYF 19,145027 -0,37 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021477 -0,26 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030955 -0,18 Ak Portföy Altın Fonu 0,049611 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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