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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,645659 -1,51 Taaleri...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,645659 -1,51 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,088845 -1,08 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022409 -0,92 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053137 -0,91 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,053966 -0,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027111 -0,91 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,065437 -0,85 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014887 -0,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050062 -0,46 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,124217 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068868 -1,68 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,888730 -1,27 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041530 -1,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036995 -1,26 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079773 -1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062246 -0,90 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,788726 -0,79 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026350 -0,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038722 -0,37 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064675 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019680 -0,83 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,819906 -0,74 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,904308 -0,67 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,929268 -0,53 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,409170 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,260096 -0,75 Finans Portföy Altın BYF 19,004210 -0,74 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,860543 -0,68 HSBC Portföy Altın Fonu 1,895555 -0,04 Ak Portföy Altın Fonu 0,049589 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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