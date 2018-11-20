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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,040415 -0,62 Vakıf...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,040415 -0,62 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,035852 -0,41 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,131633 -0,40 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,239008 -0,39 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033963 -0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021062 -1,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,029257 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049014 -0,88 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,292097 -0,63 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,116491 -0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029559 -3,76 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,850337 -3,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053172 -3,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064625 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024113 -1,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061063 -0,46 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017853 -0,32 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016583 -0,25 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033134 -0,23 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,109705 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,788669 -0,33 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039443 -0,31 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,874730 -0,29 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019365 -0,28 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,917951 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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