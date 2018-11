Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,129933 -1,29 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,141014 -1,13 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021741 -1,06 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,644587 -1,00 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,052487 -0,93 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013821 -6,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,997962 -1,54 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020751 -1,48 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,279422 -0,98 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,106259 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,276651 -3,24 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058013 -3,22 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 47,404783 -3,18 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,087053 -3,18 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,887862 -3,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037910 -2,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,314715 -2,25 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,548665 -1,78 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,392177 -1,75 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,219859 -1,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,933822 -2,60 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,171840 -2,47 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029124 -2,46 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038540 -2,29 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025481 -2,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)