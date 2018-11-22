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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 515,527824 -1,52 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 515,527824 -1,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589587 -1,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410860 -1,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169040 -0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183821 -0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022163 -0,94 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,493007 -0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,477965 -0,14 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,120120 -0,04 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,388704 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032191 -0,80 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,844159 -0,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050089 -0,50 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,036127 -0,28 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,674707 -0,22 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000965 -0,16 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031349 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,877844 -0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014145 -0,01 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,395778 0,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 18,993423 -1,42 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 192,013631 -1,10 Finans Portföy Gümüş BYF 16,443796 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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