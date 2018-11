Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010859 -17,70 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044063 -1,04 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,724890 -0,98 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051841 -0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,160124 -0,87 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,987422 -1,71 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021905 -1,16 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026533 -0,94 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014021 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048529 -0,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035835 -1,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065813 -1,25 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023913 -1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063966 -1,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029248 -0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,060018 -0,83 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,752849 -0,64 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,903679 -0,39 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,950589 -0,36 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,024664 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038443 -0,94 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019265 -0,87 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,779469 -0,85 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,860045 -0,85 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,913261 -0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,311043 -0,81 Finans Portföy Altın BYF 18,875297 -0,62 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 190,834361 -0,61 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030664 -0,61 Ak Portföy Altın Fonu 0,049142 -0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)