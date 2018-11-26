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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,035194...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,035194 -0,62 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,623584 -0,50 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021437 -0,50 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,701470 -0,50 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033290 -0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013170 -6,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021532 -1,70 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020704 -1,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019943 -1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048164 -0,75 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,337376 -1,41 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064918 -1,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023623 -1,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028895 -1,21 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052187 -0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059731 -0,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,993699 -0,44 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,746364 -0,37 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032885 -0,25 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,550920 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028818 -0,76 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015087 -0,70 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049661 -0,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,881679 -0,60 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019158 -0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,055258 -1,57 İş Portföy Altın Fonu 0,023567 -0,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030447 -0,71 Ak Portföy Altın Fonu 0,048795 -0,71 TEB Portföy Altın Fonu 0,051236 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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