Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029993 -0,92 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,997029 -0,89 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 506,027127 -0,77 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,034924 -0,77 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051258 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020955 -2,68 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019783 -0,80 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026250 -0,42 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,251528 -0,11 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048143 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031584 -0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059389 -0,57 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,541795 -0,42 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046197 -0,41 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049759 -0,39 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,545042 -0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,843134 -0,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,761692 -0,61 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015010 -0,51 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019068 -0,47 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028686 -0,46 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,899408 -0,97 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 187,965294 -0,96 Finans Portföy Altın BYF 18,603207 -0,91 Ak Portföy Altın Fonu 0,048545 -0,51 İş Portföy Altın Fonu 0,023447 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



