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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029766...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029766 -0,24 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,986967 -0,22 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186179 -0,15 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040291 -0,14 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,385423 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012920 -2,20 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,490216 -0,22 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,475701 -0,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019648 -0,13 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,117859 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,168963 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,995773 -0,37 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031288 -0,14 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,106133 -0,14 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,684030 -0,09 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009618 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028430 -0,54 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014880 -0,49 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049040 -0,46 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,871242 -0,42 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038623 -0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 18,549145 -0,68 Finans Portföy Gümüş BYF 15,842057 -0,57 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 187,693041 -0,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030028 -0,49 İş Portföy Altın Fonu 0,023243 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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