Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,605097 -0,68 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,550379 -0,61 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420413 -0,43 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172076 -0,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029414 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012718 -1,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019494 -0,70 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025939 -0,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020805 -0,30 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,994069 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035075 -0,65 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031612 -0,55 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065537 -0,29 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109562 -0,24 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,007072 -0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,108139 -0,31 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,992728 -0,28 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,554111 -0,17 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,079019 -0,14 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,016108 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028131 -0,42 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014728 -0,37 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,048581 -0,34 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,863646 -0,31 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026320 -0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 15,556214 -1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029719 -0,38 TEB Portföy Altın Fonu 0,050018 -0,37 İş Portföy Altın Fonu 0,023004 -0,37 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,020635 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)