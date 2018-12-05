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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,244058 -0,57 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,244058 -0,57 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,603138 -0,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,419872 -0,46 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186493 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172001 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298228 -0,25 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,120331 -0,10 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021257 -0,08 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,081694 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,469841 -2,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,199174 -2,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053362 -2,14 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042610 -2,08 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081774 -2,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,026380 -1,25 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039221 -1,10 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,320215 -1,09 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,909141 -0,98 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,416683 -0,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,965722 -0,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,908664 -0,75 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029935 -0,66 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026119 -0,58 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,758688 -0,37


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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