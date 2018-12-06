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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,323413 -1,60 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,323413 -1,60 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599035 -0,68 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417362 -0,60 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171139 -0,50 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185605 -0,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,050058 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,884044 -2,58 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041526 -2,54 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079859 -2,34 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,276072 -0,72 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,103531 -0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,019753 -1,01 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020878 -0,41 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,806604 -0,39 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,676045 -0,26 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025379 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038991 -0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,456353 -2,59 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,178754 -1,96 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,793053 -1,69


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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