Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030537 -0,57 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021884 -0,51 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,053128 -0,50 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,042981 -0,48 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,131243 -0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,992934 -2,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013526 -2,23 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021773 -1,19 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021408 -1,04 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026740 -0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034545 -3,70 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066590 -2,00 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016461 -1,90 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,660195 -1,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078394 -1,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,553615 -1,09 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,901996 -0,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,010268 -0,93 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316832 -0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038813 -0,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,963054 -1,44 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029894 -1,12 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,200995 -1,11 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,660809 -0,98 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026087 -0,73

