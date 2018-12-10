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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,576328 -1,69 Kare...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,576328 -1,69 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018910 -1,01 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413516 -0,83 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052209 -0,70 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044423 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020905 -2,35 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048764 -1,42 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,122441 -0,51 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,299875 -0,50 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021702 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,830539 -3,55 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052555 -3,40 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029694 -3,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062393 -1,62 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023823 -1,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000851 -0,93 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050385 -0,32 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,046289 -0,26 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,778224 -0,24 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,060934 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,865839 -1,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019385 -0,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,797279 -0,59 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015414 -0,48 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029463 -0,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 192,204873 -1,78 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,034230 -1,75 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,332666 -0,98 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031097 -0,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,052313 -0,50


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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