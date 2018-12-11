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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,015240 -0,70 İstanbul...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,015240 -0,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030225 -0,69 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044150 -0,61 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021680 -0,60 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033542 -0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013124 -3,91 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,949654 -2,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026331 -1,56 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020589 -1,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020098 -1,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065063 -2,74 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023266 -2,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033761 -2,33 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031446 -2,17 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048781 -1,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005428 -62,38 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977976 -2,29 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,540090 -1,10 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,760420 -1,00 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038782 -0,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,186747 -1,27 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029522 -1,21 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026059 -1,06 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,954690 -1,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019218 -0,86 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,049657 -0,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,052039 -0,52 HSBC Portföy Altın Fonu 1,895904 -0,52 İş Portföy Altın Fonu 0,023946 -0,52 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021479 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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