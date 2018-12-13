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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039425 -0,87 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039425 -0,87 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584395 -0,84 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407351 -0,77 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167759 -0,77 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182281 -0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013377 -0,73 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,419064 -0,43 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,300774 -0,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021622 -0,22 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,077777 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035989 -4,47 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,313527 -3,75 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,476198 -3,57 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039525 -3,52 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103315 -3,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037764 -2,33 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,599855 -2,13 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310756 -2,04 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,219496 -1,91 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,887309 -1,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,863851 -3,12 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028706 -2,53 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,085517 -2,52 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,932032 -2,21 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025417 -2,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,554031 -0,20 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,429133 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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