banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,335025 -0,47 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,335025 -0,47 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406147 -0,30 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181768 -0,28 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039347 -0,20 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186210 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,016672 -0,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021570 -0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,486566 -0,07 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,498574 -0,03 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049316 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053281 -0,49 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063184 -0,13 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066748 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,546797 -0,12 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015737 -0,06 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,019627 -0,03 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016629 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,274913 -0,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,738179 -0,46 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,778967 -0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1