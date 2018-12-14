Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF 0,054893 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024122 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014917 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021842 -0,18 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055410 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012859 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012887 -0,29 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012902 -0,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012843 -0,23 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012401 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

