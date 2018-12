Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 517,316394 -0,68 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,047034 -0,56 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030499 -0,50 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052763 -0,47 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045134 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012239 -5,97 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,956837 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020870 -1,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020747 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048388 -0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064134 -1,35 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034032 -1,02 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031174 -0,98 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061258 -0,47 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,749471 -0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,960855 -1,52 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,772484 -0,57 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028809 -0,46 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050579 -0,42 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062325 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019463 -0,53 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,812961 -0,45 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,904208 -0,35 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,931113 -0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,355327 -0,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373830 -0,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,705339 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)