banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya moda Zeynep Uysal
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 517,316394 -0,68 Taaleri...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 517,316394 -0,68 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,047034 -0,56 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030499 -0,50 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052763 -0,47 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045134 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012239 -5,97 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,956837 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020870 -1,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020747 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048388 -0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064134 -1,35 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034032 -1,02 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031174 -0,98 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061258 -0,47 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,749471 -0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,960855 -1,52 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,772484 -0,57 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028809 -0,46 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050579 -0,42 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062325 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019463 -0,53 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,812961 -0,45 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,904208 -0,35 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,931113 -0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,355327 -0,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373830 -0,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,705339 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1