Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,351295 -1,54 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052486 -0,52 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030345 -0,50 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,037394 -0,47 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044975 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020456 -1,98 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047906 -1,00 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020582 -0,80 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,293466 -0,15 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026689 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 54,639131 -2,57 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050135 -2,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028649 -2,18 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023485 -1,37 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060519 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,952352 -0,88 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,769605 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,807886 -0,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029679 -0,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,899556 -0,24 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015528 -0,22 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019421 -0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,581121 -0,74 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,935539 -0,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,243316 -0,67 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031318 -0,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,052683 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)