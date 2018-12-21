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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,009599 -1,36 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,009599 -1,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051865 -1,18 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029996 -1,15 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044468 -1,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033974 -0,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011848 -4,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,888376 -3,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020180 -2,03 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047020 -1,85 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026241 -1,68 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061655 -3,10 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,048729 -2,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027847 -2,80 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,112737 -2,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030334 -2,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,933197 -2,01 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,752952 -0,94 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,529569 -0,87 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,394011 -0,75 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064497 -0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019163 -1,33 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,787781 -1,11 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015374 -0,99 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029396 -0,95 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050588 -0,91 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Şeker Port. Altın Fonu 0,030937 -1,77 HSBC Portföy Altın Fonu 1,900294 -1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,023991 -1,00 Ak Portföy Altın Fonu 0,049780 -1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,052162 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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