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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010057 -0,62...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010057 -0,62 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135459 -0,29 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,003988 -0,28 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 241,377169 -0,19 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054327 -0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011710 -1,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020227 -0,96 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020362 -0,55 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,283956 -0,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046858 -0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 51,665708 -2,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,047557 -2,41 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027238 -2,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022951 -1,24 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058272 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,921446 -1,26 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033114 -0,62 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,131609 -0,32 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,563922 -0,28 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062694 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,863520 -0,20 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038179 -0,16 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,955875 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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