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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,484932 -0,62...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,484932 -0,62 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014353 -0,33 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019788 -0,22 Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010016 -0,20 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,278063 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019945 -0,76 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,080395 -0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,429619 -0,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026208 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035747 -1,28 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,059406 -1,25 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,246112 -1,08 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047967 -0,96 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077751 -0,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,902393 -1,37 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038082 -0,64 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,509000 -0,63 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,411907 -0,46 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223601 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,145792 -1,16 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028316 -0,95 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037667 -0,95 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,918692 -0,93 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025503 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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