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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,000235 -0,48 TEB...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,000235 -0,48 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,678687 -0,43 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,271405 -0,42 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,364997 -0,41 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022354 -0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019676 -1,35 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,857215 -0,40 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026104 -0,40 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020463 -0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,272373 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033252 -0,44 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,029762 -0,40 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021158 -0,17 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120172 -0,17 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080598 -0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046539 -0,49 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,177898 -0,37 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062834 -0,36 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,135890 -0,35 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,015880 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019253 -0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,894826 -0,39 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,797568 -0,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029840 -0,35 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015630 -0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,053020 -0,35 Ak Portföy Altın Fonu 0,050603 -0,35 HSBC Portföy Altın Fonu 1,931322 -0,35 İş Portföy Altın Fonu 0,024390 -0,35 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018637 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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