Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052174 -0,07 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,596563 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011705 -2,75 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,499990 -0,03 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,513293 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032724 -1,59 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,02 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,234672 -0,97 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044570 -0,76 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017686 -0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038058 -0,37 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,133147 -0,37 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223015 -0,29 Gedik Portföy Karma Fon 0,698963 -0,27 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,087333 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,845061 -0,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,914788 -0,27 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025423 -0,27 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,395554 -0,16 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028232 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)