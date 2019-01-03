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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,033709 -0,18 QNB...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,033709 -0,18 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,945789 -0,13 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,188041 -0,05 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020460 -0,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,611008 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,431813 -0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,080117 -0,16 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,523669 -0,06 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,508955 -0,03 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298418 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,575487 -3,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077682 -3,73 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040458 -3,67 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043577 -3,42 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,148232 -3,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037321 -2,72 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406485 -1,99 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,480289 -1,78 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310962 -1,58 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,220680 -1,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,126749 -2,04 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,906677 -1,82 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027915 -1,76 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,851061 -1,65 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025095 -1,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,677037 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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