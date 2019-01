Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,608052 -0,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422785 -0,35 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,197265 -0,31 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187485 -0,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173164 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,295255 -0,24 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,520573 -0,20 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,123131 -0,17 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,413891 -0,13 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,137941 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,085411 -3,50 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016820 -3,35 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,034718 -2,83 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,249450 -2,82 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055685 -2,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,393801 -3,12 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016084 -2,71 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036392 -2,49 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,201278 -1,93 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,216574 -1,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036490 -2,49 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024645 -1,79 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027453 -1,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,838990 -1,42 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,894524 -1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)