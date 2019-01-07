Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 522,964872 -1,24 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046105 -0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053406 -0,68 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,417084 -0,66 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035174 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021210 -0,89 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027126 -0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049141 -0,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020136 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030976 -1,28 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062904 -1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,928706 -2,00 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015948 -0,85 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,785261 -0,76 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064241 -0,58 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,391932 -0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019724 -0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,845643 -0,81 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,945389 -0,70 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031032 -0,58 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016273 -0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,067014 -2,61 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,904801 -2,22 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,949689 -2,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032764 -0,72 Şeker Port. Altın Fonu 0,032590 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



