Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040192 -0,82 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,003645 -0,79 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022760 -0,79 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,703893 -0,76 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036964 -0,75 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021256 -0,79 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048793 -0,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027069 -0,21 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,286556 -0,15 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012694 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034437 -1,11 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062095 -0,56 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024332 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063722 -0,81 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015887 -0,38 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390991 -0,24 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,077535 -0,17 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009980 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016114 -0,98 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030737 -0,95 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052830 -0,89 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,936278 -0,86 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019556 -0,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,054614 -0,98 Deniz Port. Altın Fonu 0,028447 -0,98 İş Portföy Altın Fonu 0,025145 -0,98 HSBC Portföy Altın Fonu 1,990674 -0,98 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022550 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)