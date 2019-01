Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,138107 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422187 -0,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,607976 -0,37 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020377 -0,36 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187120 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,525883 -0,26 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,140117 -0,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,416846 -0,16 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,512312 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041614 -0,69 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,861398 -0,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079891 -0,59 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017180 -0,32 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,215953 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025324 -0,22 İş Portföy Robofon Atak Değ. Fon 1,141854 -0,21 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020932 -0,17 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033396 -0,13 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019992 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,301601 -0,08 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011742 -0,07 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013677 -0,07 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013388 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)